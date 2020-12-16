Uzaktan kelepçe Türkiye’ye getirildi

Bolawrap Savunma Teknolojileri, Polis Teşkilatları tarafından dünyanın 35 ülkesinde kullanılmaya başlanan Uzaktan Kelepçeleme Cihazı BolaWrap'ı Türkiye'ye getirildi.

Türkiye dışında 25 ayrı ülkenin de temsilcilik hakkına sahip olan Bolawrap Savunma Teknolojileri firmasının CEO'su Sertan Ayçiçek, "Bilimkurgu filmlerinde görmeye aşina olduğumuz türden silahları andıran BolaWrap, hedefe saniyede 156 metre hızla iki ucunda kancalar bulunan özel bir ip fırlatıp hedefteki kişinin kollarının veya ayaklarının bağlanmasını sağlıyor, böylelikle şüpheliler kaçamaz, hareket edemez hale geliyor" dedi.

Polis Teşkilatları tarafından Dünyanın 35 Ülkesinde kullanılmaya başlanan Uzaktan Kelepçeleme Cihazı BolaWrap Türkiye'ye getirildi. Bilimkurgu filmlerinde görmeye aşina olduğumuz türden silahları andıran BolaWrap, hedefe saniyede 156 metre hızla iki ucunda kancalar bulunan özel bir ip fırlatıp hedefteki kişinin kollarının veya ayaklarının bağlanmasını sağlıyor, böylelikle şüpheliler kaçamaz, hareket edemez hale geliyor.

Kolluk Kuvvet birimlerinin kullanımına yönelik ileri teknoloji ile geliştirilmiş BolaWrap hedefteki kişiye herhangi ciddi bir zarar, yara veya acı vermemesi dolayısıyla özel güvenlik görevlileri ve bekçiler tarafından da gözaltına alma ve zapt etme cihazı olarak tercih ediliyor. Sekiz metre gibi uzak bir mesafede bile şüpheliyi kolaylıkla bağlayabilen cihazın çizgi şeklinde yeşil bir lazer hedefleyicisi bulunmakta olup, bu sayede polis ipi atacağı yeri kolaylıkla belirleyebiliyor. Ateş edildiği an cihazın çıkarttığı gerçek silah sesi hedefteki kişiyi psikolojik olarak da etkiliyor. Cihazın fırlattığı ip ise koparılamaz Kevlar malzemeden üretilmekte. Bolawrap Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından Türkiye'ye getirilen cihazın birçok ekstra özelliği de bulunuyor. Çalıştırıldığı an titreşim uyarısı devreye giriyor ve cihaz atışa hazır bir şekilde aktif hale geliyor. Ek olarak emniyet sistemine de sahip olan cihaz, belde taşıma aparatı ile birlikte satışa sunuluyor.

Bolawrap Savunma Teknolojileri firmasının CEO'su Sertan Ayçiçek, "Biz bunun ithalatçısı değiliz, 26 ülkede bu teknolojinin stratejik ortağıyız. Bolawrap, hedefteki kişiyi herhangi bir yaralanma veya zarar yol açmaksızın göz altına almaya yarayan bir zapt etme cihazıdır. Saniyede 156 metre hızla hedefteki kişiye 2 ucunda kancalar bulunan koparılamaz kevlar malzemeden üretilmiş ip fırlatmak suretiyle; kişinin kollarının veya bacaklarının bağlanmasını sağlar" diye konuştu.

Özellikle pandemi döneminde uzaktan kelepçeleme sisteminin çok önem taşıdığının altını çizen Ayçiçek, "Polis teşkilatları, kolluk kuvvetler, bekçiler bunu kullanabilir. Sağlık çalışanlarımızın da gerekli yasal prosedürler alındıktan sonra kullanmasını doğru ve yerinde karşılarım" ifadelerini kullandı.

Ayçiçek, Jandarma Genel Komutanlığı'nın cihaz için kendileriyle temasa geçtiğini ve cihazın maliyetini kullanmak isteyen birimlerle özel olarak planlayacaklarını dile getirdi.