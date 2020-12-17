“17 Aralık bir darbe girişimidir. FETÖ ile mücadele devam edecektir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 17 Aralık Kumpası ile alakalı sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Ünal, 17 Aralık Kumpası'nın devletin içerisine yıllar boyunca bir ur gibi yayılan ihanet şebekesinin yargı, emniyet ve medyayı kullanarak hukuki bir soruşturma kisvesi altında düzenlenen bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Ünal, "7 Şubat MİT operasyonu, Gezi ve 17 Aralık kumpası ile devam eden süreç 15 Temmuz darbe girişimi ile bu örgütün devletimize ve milletimize alçakça bir tuzakları bertaraf edilmiştir" dedi.

Ayrıca Ünal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tuzaklarını devletin bertaraf ettiğini ve FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini belirtti. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları:

"17 ARALIK BİR DARBE GİRİŞİMİDİR

"17 Aralık Kumpası devletin içerisine yıllar boyunca bir ur gibi yayılan ihanet şebekesinin yargı, emniyet ve medyayı kullanarak hukuki bir soruşturma kisvesi altında düzenlemiş oldukları bir darbe girişimidir."

"TUZAKLAR DEVLETİMİZ TARAFINDAN BERTARAF EDİLDİ"

"Hain FETÖ'cü yapılanma ülkemizin her alanda tam bağımsızlık mücadelesinden rahatsız olanların maşalığını yapmıştır. 7 Şubat MİT operasyonu, Gezi ve 17 Aralık kumpası ile devam eden süreç 15 Temmuz darbe girişimi ile bu örgütün devletimize ve milletimize alçakça bir tuzakları bertaraf edilmiştir."

"ÖNCEKİ DARBECİLERLE HİÇBİR FARKI YOKTUR"

"17 Aralık sabahı darbe teşebbüsünde bulunanlarla önceki dönemin darbecileri arasında hiçbir fark yoktur. Milli iradeyi yok sayan, vesayetçi zihniyetler çeşitli maskeler altında bu milletin karşısına defalarca çıkmıştır. Her darbede demokrasiden yana tavır almak yerine darbecilerin sözcülüğünü yapanları, hukuksuz tapeleri milletin kürsüsünde dinletenleri ne bu millet ne de tarih unutmayacaktır."

"FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR"

"FETÖ ile olan mücadelemiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla devam edecektir. Bu hainleri ve her alandaki ilişki ağları ile içeride ve dışarıda mücadeleye etmeye devam edeceğiz."