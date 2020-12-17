Bakan Çavuşoğlu "Bu vizyonu ortaya koymak önemli" diyerek vurguladı! Dünyada ilk kez Türkiye yaptı...

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler" ve "Covid-19 Sonrası Dünya: İşbirliği mi Rekabet mi" isimli kitaplar dünyanın en önemli yazarları ve aydınlarının gelecekle ilgili düşüncelerini içeriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın en önemli yazarları, aydınları biz rica ettiğimiz için gelecekle ilgili düşüncelerini bize gönderdiler. Bu vizyonu ortaya koymak önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Antalya Diplomasi Forumu tarafından derlenen çalışmalarda dünyanın farklı köşelerinden yazarlar, kendilerine has geçmişlerini ve deneyimlerini ortaya koydu. Kitapta, Ünlü uzmanlardan Harvard Üniversitesi'nden Joseph S. Nye Jr, Harvard Üniversitesi'nden Joseph S. Nye Jr., Başkan Trump işbirliği ve yumuşak güç politikası sürdürmediği sürece, mevcut politikaların milliyetçi popülizmi ve otoriterliği teşvik edeceğini savunurken; Princeton Üniversitesi ve Orfalea Küresel Araştırmalar Merkezi'nden Richard Falk, beklenen, gerekli görülen ve istenilen arasında net çizgiler çizerek, COVID-19 sonrasında küresel yönetişime dair alternatif tahminlerde bulunuyor.

KİTAPLARDA GÖRÜŞLERİNE YER VERİLEN UZMANLAR ŞÖYLE:

ABD merkezli Jeopolitik Gelecekler Başkanı George Friedman, Japonya'daki Keio Üniversitesi'nden Yuichi Hosoya, Katar'daki Georgetown Üniversitesi ve Doha Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden İbrahim Fraihat, Münih Güvenlik Konferansı ve Hertie Okulu'ndan Wolfgang Ischinger, Omran Merkezi'nden Ammar Kahf, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Andrey Kortunov, İsrail Milli Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden (INSS) Galia Lindenstrauss,

Ulusal Singapur Üniversitesi, Asya Araştırmaları Enstitüsü'nden Raja C. Mohan

Stiftung Wissenschaft und Politik'den Volker Perthes, İtalya'daki Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (Istituto Affari Internazionali) Nathalie Tocci, George Mason Üniversitesi'nden Richard Rubenstein, Kent Üniversitesi'nden Richard Sakwa, Hindistan'daki Gözlemci Araştırma Vakfı'ndan (ORF) Samir Saran, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Madrid Ofisi'nden Jose Ignacio Torreblanca, Guatemalalı Nobel Barış Ödülü sahibi Rigoberta Menchú Tum, Macaristan'daki Dış İlişkiler ve Ticaret Enstitüsü'nden Marton Ugrosdy, Çin'deki Renmin Üniversitesi'nden Yiwei Wang, Almanya'daki Körber Vakfı'ndan Joshua Webb ve Ronja Scheler, Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Mahjoob Zweiri,Pakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Aizaz Ahmed Chaudhry, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Roma Ofisi'nden Teressa Coratella, ABD'deki Hudson Enstitüsü'nden Michael Doran, Arjantin'in eski Cumhurbaşkanı Eduardo Duhalde, İsrail'deki Hayfa Üniversitesi'nden Ehud Eiran, Katar Üniversitesi'nden Afyare Elmi, Avustralya Griffith Üniversitesi'nden Abdi Hersi