FETÖ’ye 3 ilde operasyon: 9 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine operasyon düzenledi.

Şanlıurfa merkezli Ankara ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı olarak; ByLock kullanıcıları, mahrem imam ve örgüt içerisinde sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen kamu kurum ve özel sektör çalışanı 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken firari 2 şahsın ise yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.