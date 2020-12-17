Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi vuslatının 747. yılında anılıyor

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi vuslatının 747. yılında saygıyla anılıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.







Çam, "747 yıldır sözünün gücü azalmayan, sevgisi bitmeyen #Mevlana'yı dinlemeye, ona kulak vermeye her zaman devam edeceğiz. Şeb-i Arûs'un 747. yıldönümünde Mevlana Celalettin Rumi'yi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.





747. YILINDA DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise "Fikirleriyle yüzyıllardır kalpleri yeşerten, tüm insanlığı etkileyen, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrüne büyük eserler sığdıran, Mevlevi yolunun öncüsü, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatının 747'nci yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum" dedi.