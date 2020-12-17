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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan mesajı: Bu tarihleri unutturmamak öncelikli görevimiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı : “Bugün; demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve tarafından uygulanan darbe girişiminin yıl dönümü. Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir."

Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:45 Son Güncelleme: 17.12.2020 13:51 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 17 Aralık mesajı: Bu tarihleri unutturmamak öncelikli görevimiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bugün; demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü. Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir."

"FETÖ'nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz"

"Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz.Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 17 Aralık mesajı: Bu tarihleri unutturmamak öncelikli görevimiz
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