Selam Tevhid kumpasında 29 haine müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 90 sanıklı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. 29 sanık müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'ü tutuklu, 13'ü firari, toplam 90 sanığın yargılandığı davanın 236. duruşmasında karar çıktı.Mahkeme Başkanı Akın Gürlek tarafından okunan kararda eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, eski emniyet amirleri Oğuzhan Ceylan, Gaffur Ataç, Kürşat Durmuş ile eski savcı Gültekin Avcı'nın aralarında bulunduğu 29 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklardan 9'unun cezası müebbet hapse düşürüldü. Aynı sanıklara ayrıca "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "suç uydurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 42 yıl 8 ay hapis cezası verildi.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı. Diğer sanıklara ise çeşitli oranlarda hapis cezaları verildi. FETÖ'cü hainlerin, uydurma terör örgütü soruşturması ile binlerce insanı, kurum ve kuruluşları yasadışı dinlediği, Cumhurbaşkanı ve bakanları da danışmanları üzerinden dinledikleri ortaya çıkmıştı. 17-25 Aralık operasyonlarının başarısız olması üzerine FETÖ bu kumpas soruşturmasını operasyona dönüştürememişti.