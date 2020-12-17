Son dakika... CHP'li belediyede skandal: Korona hastasını elbisesiyle gömdüler!

CENAZENİN YIKANMASINI ENGELLEDİLER

Ancak bu ücreti ödeyemeyen yakınları dışardan cenazeyi yıkayacak gönüllü bir hoca buldu. Ancak korsan gassallar, gönüllü hocayı tehdit ederek cenazenin yıkanmasını engelledi. Merhumun yakınları cenazeyi Savaştepe ilçesine götürüp yıkatarak orada toprağa verdi.

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BASINA DÜŞÜNCE ADIM ATTI

CHP'li belediye, Edremit Devlet Hastanesi'nde yaşanan sıkıntılardan haberdar olmasına rağmen skandal yerel basına düşünce adım attı. Edremit Belediyesi, Kovid'li hastaların yıkanıp kefenlenmesi için bir kadın ve bir erkek gasilhane sorumlusu alınacağını ve hizmetin ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.