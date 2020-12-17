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Son dakika: merkezli operasyonu: 14 gözaltı

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı. Zanlılar arasında, bir kısmı aktif görevde bulunan öğretmen, avukat ve daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurlar bulunuyor.

AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:16 Son Güncelleme: 17.12.2020 16:19 ABONE OL
Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan bir kısmı aktif görevde öğretmen, avukat ile daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevdeki 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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