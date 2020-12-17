SON DAKİKA HABER: CHP’de esrarengiz kıskançlık skandalı! Balkondan düşmedi, itildi

Gül'ün düşmüş olması mümkün değil. Birbiriyle bağdaşmayan çok şey var. Kızımın başına ya sert bir şeyle vurdular ya da duvara çarptılar" dedi.



KAMERALARDAN KAÇMIŞLAR: Kızının arkadaşı H.Ç.'nin ilk etapta evdeki iki erkekten bahsetmediğine dikkat çeken Fatma Ustaer, "Hastaneye gelmeden kızımı indirmişler. Kameralara gözükmemek için hastaneye girmemişler. Kesinlikle kaza değil" diye konuştu. Ustaer, kızının cinsel istismara uğramış olabileceğini de söyledi.