Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: hukuken de siyaseten de yanlış bir adım

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında; ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır. S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız. Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi. Biz savunma sanayinde şu anda dünyaya çok fazla bağımlı değiliz.

BİDEN HERKESTEN DAHA İYİ BİLİYOR

FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Biden herkesten daha iyi biliyor. Amerika isterse normalleşebiliriz. PKK/YPG'ye destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder.

YUNANİSTAN'IN BİR KARAR VERMESİ GEREKİYOR

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda ne yapabileceğimizi herkese gösterdik. Hem diplomasi yoluyla hem de sahada attığımız adımlarla. Yunanistan şimdi hangi mazereti bulacak? Yunanistan'ın bir karar vermesi gerekiyor

PARİS'TE BİR TOPLANTI YAPILACAK

Fransa Dışişleri bakanı "birbirimize karşı açıklamalardan vazgeçelim" dedi. Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak.

AB'nin bir bölgesel aktör olarak başka bir aktör olan Türkiye'ye yönelik tavrı makul olmalı. Böyle olduğu zaman Türkiye'den karşılık bulur

Güney Kafkasya'daki istikrardan Ermenistan ve Ermenistan halkı da faydalanır.

Etkin çok taraflılığı savunan bir yönetim Türkiye gibi bir ülkeyi göz ardı etmez.

ALİYEV GEREKLİ MESAJI VERDİ!

Rusya'nın ihlalleri durdurması gerekiyor. Aksi takdirde Aliyev gerekli mesajı verdi

MECLİS'TEKİ ÇARPITILAN SÖZLERİNE TEPKİ

Yanlış kelime kullandım kabul ediyorum. Buradan başka bir şey çıkarmasınlar. Herkes benim seçim olsa da halk sizi iktidara getirmez demek istediğimi çok iyi biliyor.

Ben seçimi kazansanız da iktidar size verilmez demedim. Böyle bir kelime kullanmadım.

Ayrıntıar geliyor...

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