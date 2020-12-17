Son dakika haberi | Başsavcılık Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler ile ilgili skandal sözleri için harekete geçti!

Son dakika haberi: Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında skandal sözler söyleyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı. Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerine büyük tepki yapmış, AK Parti ve üniversite rektörlüğünden açıklamalar peş peşe gelmişti.

"FUHUŞ EVLERİ" SÖYLEMİNİ TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandal açıklamaya tepki göstererek şunları söyledi:

ÇİRKİN AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ VE KINIYORUZ

Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye'nin geleceği tüm gençlerimize emanettir.

ÜNİVERSİTELERİMİZ VE GENÇLERİMİZ EN KIYMETLİ DEĞERLERİMİZ İÇİNDE YER ALMAKTADIR

Cumhurbaşkanımız, üniversitelerimize ve gençlerimize verdiği değeri her vesileyle vurgulamaktadır. Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır.

Bu vesileyle üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikte sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz.