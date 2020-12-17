Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: 500 bin tablet dağıtılacak!

Türk basınının lider yayını SABAH Gazetesi'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutlamaları kapsamında Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin oyuncuları Turkuvaz Medya Center'da düzenlendi. 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Gıda, Sigorta, Turizm ve Ulaştırma, Perakende ile Eğitim sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin katılacağı etkinlikte sektörlerin geçmişten günümüze gelişimleri, gelecek vizyonu, ilgili bakanların görüşleri, projeleri, stratejileri ve hedefleri tüm yönleriyle ele alındı.

Eğitim panelinde önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video ile katıldığı programa, eğitimde katedilen yollara ve yapılan çalışmalara değinerek şunları söyledi;

Öncelikle SABAH gazetesinin kuruluşunun 35. yılını kutluyorum. Böylesi bir günde eğitime yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini görev edindik. Adımlarımızı bu konuda kararlılıkla yapıyoruz. Bunu da bilimin ölçütlerine göre yapıyoruz. Salgından korunmak için 23 Mart 2020 itibariyle yüz yüze eğitim ara verdik. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi online eğitim de kapsamlı bir dönüşümümüz vardı. EBA'nın içeriğini ve altyapısını güçlendirmek için adımlarımızı atmaya başlamıştık. Bu aktif süreç, salgınla birlikte daha da hızlı adıma atmamızı sağladı. Hiçbir öğrencimizi eğitiminden mahrum kalmaması için her gün tam zamanlı olarak yayın yapmaya devam ediyoruz. Bu yayınlarla birlikte öğrencilerimize eğitimi kaçırmamaları için büyük emek sarf ediyoruz.