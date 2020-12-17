Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Pandemi, e-Ticaretin payını yükseltti

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'na bir video ile katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende ticaret sektörü, ülkemizdeki ticari faaliyetler bakımından oldukça önemli bir yer tutmakta, istihdama katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bulunan 3,2 milyondan fazla işletmenin yaklaşık 733 bini perakende sektöründe faaliyet göstermekte olup, sektör cirosu yaklaşık 931 milyar TL tutarındadır. Sektörde istihdam edilen çalışan sayısı hâlihazırda 2 milyonun üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM ÖNEMLİ"

Özellikle günümüzde sağlıklı bir gelecek vizyonu için, 'organize perakendecilik', 'geleneksel perakendecilik', 'e-ticaret' ve 'tüketici' boyutlarının bir arada ele alınması gerektiğine vurgu yapan Bakan Pekcan, "Bu saydığımız unsurların birbirlerini tamamlayan ve destekleyen nitelikte işlev göstermesi, perakende sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için elzemdir. Ticaret Bakanlığı olarak tüm politikalarımızı bu anlayış ve hassasiyetle şekillendirme gayretindeyiz. Ülkemizde hem genel manada ticari altyapının iyileştirilmesi, hem de perakendecilik sektörü özelinde sektörel altyapının etkinleştirilmesi için teknik çalışmalar ve mevzuat çalışmalarımız devam etmektedir. Perakende ticaret sektörüne yönelik ilk yasal düzenleme niteliği taşıyan 6585 Aayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da; sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak, sektörden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla belli değişiklikler yapılması gündemdedir" dedi.

Hızla gelişen ve derinleşen dijital ekonomi çerçevesinde, e-ticareti perakendecilik sektörünün gelişiminde stratejik bir araç olarak kullanmak için doğru politikalarla devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizde e-ticaretin gelişimi ile ilgili çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz E-Ticaret Bilgi Platformu'nda, ülkemizdeki e-ticaret sektörüne ilişkin verileri ilk kez yayınlamaya başladık. Bu verilere göre; e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı, 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8,4 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ilk 6 ayında pandeminin de etkisiyle bu oran yüzde 14,2'ye yükseldi. Keza ülkemizde e-ticaret altyapısının gelişimini desteklemek için "e-ticarette güven damgası" uygulamamızı sürdürüyor, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kapsamında sitelerimizi kayıt altına alıyor, e-ticaret bilgi platformunda yer alan online ve ücretsiz eğitimlerimizi, KOBİ'lerimize ve vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Keza, ihracat desteklerimiz bağlamında, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini destek kapsamına aldığımızı hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Yetkili servis hizmetlerinin güvenliği açısından, servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi'nin kullanıma açıldığını hatırlatan Ruhsar Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek ekonomiye kazandırılması ve garantili-sertifikalı şekilde satışa sunulması için, 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik', yine önemli bir düzenleme olarak yakın zamanda hayata geçirilmiştir. Şüphesiz; tüketiciye yönelik uygulamaların geliştirilmesi noktasında siz değerli sektör temsilcilerinin rolleri ve katkıları göz ardı edilemez."

"HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU"

Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de koronavirüs salgını karşısında ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, piyasa aksaklıklarına sebep olan, haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulmuştur. Buradan şunu özellikle hatırlatmak isterim: Kurulda Bakanlığımız dahil 5 farklı Bakanlık temsilcileri ile birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektöründen temsilcileri yer almaktadır. Toplamda 13 üyenin yer aldığı bu kurulda çalışmalar önemli bir istişare ve koordinasyon ile firmaların savunmaları alınarak yürütülmektedir. Bakanlığımızca veya kurul tarafından resen veya şikâyet üzerine inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun, piyasa dengelerinin üzerinde, genel ve ucu açık bir denetim misyonu kesinlikle yoktur. Bu kurulun amacı, özellikle içinde bulunduğumuz şartlara benzer olağanüstü durumlarda, piyasa bozucu etkinliklerin tespit edilerek bunların üzerine gidilmesi; bu sayede piyasa etkinliği ve güvenliğinin desteklenmesidir."

"GELEN TALEPLER DEĞERLENDİRİLDİ"

Kovid-19 salgınının tüm dünyada gündelik hayatı olumsuz etkilediğini, özellikle KOBİ'ler ve esnaf-sanatkarlar için sıkıntılı bir süreci tetiklediğini kaydeden Ruhsar Pekcan, "Her zaman olduğu gibi, bu olağanüstü süreçte de; Ticaret Bakanlığı olarak, tüm sektör kuruluşlarımızdan; tüm esnaf-sanatkar kuruluşlarımızdan gelen talepleri, hem kendi bakanlığımızda değerlendirdik; hem de ilgili diğer bakanlıklarımız nezdinde takibini yaptık. İletilen sorunlar ve talepler, çözüm önerileri ile birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından hassasiyetle ele alındı" dedi.

"MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BEKLEME SÜRESİ 3-4 AYA ÇIKTI"

Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşmasının ardından başlayan Perakende Paneli'nin moderatörlüğünü Sinan Özedincik üstlendi. Panelde Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ve Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurul Başkanı Davut Doğan pandemi dönemini ve sektörel beklentilerini anlattı.

Pandemi sonrasında mobilya talebinin bir hayli yükseldiğine dikkat çeken Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Mobilya sektöründe 3-4 ay bekleme süreleri yaşanmaya başladı. Bugün 1,5-2 ay yatak bekleme süresi var. Şu anda üreticiler bekleyen talepleri karşılamaya çalışıyor" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, birbiriyle yakın çalışan 10 bin çalışanları olduğunu belirterek, "Ancak pandemi nedeniyle bütün üretimi durdurmak zorunda kaldık. Ürünler üretiliyor. Sonra ana bayilere gidiyor. Oradaki çalışmanın ardından bin 600 bayiye dağılıyor. İnsanlar bayilerden içeri girmemeye başladı. Mart ayında sakin olalım, olayı gözlemleyelim dedik. Ancak mobilya öyle bir şey ki hep ihtiyaç olacak. İnsanlar var oldukça mobilya da olacak. O dönem mobilya sektöründe bayilerin mart çeklerini 90 gün öteledik. Onlara nefes aldırmak istedik. Sonra tedbirleri kuvvetlendirip, nisan çeklerini 180 gün öteledik. Mayıs ayı ile üretim süreçlerini başlattık" dedi.

Alpaslan Baki Ertekin, "Burada geçen yılın 12 ayı ile bu yılın 10 ayını karşılaştırıyoruz. Buna rağmen büyümenin yakalandığını söyleyebiliriz. Bir dönem 10 bin çalışanın yaklaşık 2 bin 500'ü filyasyondaydı. Bu üretim senkronunu bozdu. Mobilya sektörü olarak birçok sektörü besliyoruz. Pandemiden olumlu sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

'TÜM SIKINTILARI ÜZERİMİZDE TOPLADIK'

Perakendenin bazı dinamiklerinin asla değişmeyeceğini kaydeden Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Perakendeciler olarak zor dönemde topluma, tüketiciye nasıl davranmalıyız diye fikirler ürettik. İnsanlar evlerden çıkamıyor, marketlerde mesafeleri kontrol edemiyorlardı. Bu dönemde Kiğılı olarak e-ticaret sitemizde temel ihtiyaç malzemelerini geçici olarak satmaya başladık. Halk konuyu doğru anladı ve bizi iyi bir noktaya getirdi" dedi.

Pandemi döneminde tedarikçilerin ciddi problemi olduğunu belirten Suerdem, "Tedarikçileri sıkıntıyı sokmamak için elimizden geleni yaptık. Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) bize moral verdi. Dış etkenlerin kötü gitmesi nedeniyle kısıtlı da olsa bazı personelimizi KÇÖ'ye dahil etmek durumunda kaldık. Açıkçası tüm sıkıntıları üzerimizde topladık. Bugünlere bu şekilde geldik" diye konuştu.

'KAPASİTENİN 2,5 KATI ÜZERİNDE TALEP GELDİ'

Markalarının 2019'da kadar geçen 3 yılda yüzde 25 ortalama ile büyüdüğünü söyleyen Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, "2020 için planlar hazırdı. Türkiye genelinde 572 mağaza ile hedefe koşuyorduk. 2020 ilk çeyrekte büyüme paralelinde çalışmalar devam etti. Mayıs sonuna kadar ise sektör görebileceği dip seviyeyi gördü. Yeni normalle birlikte kapasitelerin 2,5 katı üzerinde sipariş akışı oldu. Buna bağlı olarak hammadde sıkıntıları oldu. Artan taleple stoklar üretimi karşılayamaz hale geldi. Geçmişte de sıkıntılar yaşandı, ancak böylesi bir durumla ilk kez karşı karşıya kaldık. Gelen talebi karşılamak için 18-19 haftadır hafta sonu mesaileriyle çalışmalarımız devam ediyor. Marka olarak yüzde 21 büyüme yakaladık. İnsanlar evde kalınca bazı ürünlerin konforsuz olduğunu fark etti. Bu da mobilyaya ilgiyi arttırdı. Ertelenen düğünlerin yapılmaya başlamasıyla mobilya alımı acil hale geldi. 2020 için gelen taleplerin bir kısmını hala karşılayabilmiş değiliz" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 12-13 MİLYAR DOLAR'

Mobilya sektöründe kayıt dışılık sorunu olduğuna dikkat çeken Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Ancak tam olarak bitmese de KDV indirimiyle sektör daha çok kayıt altına alınmış oldu" dedi.

Ev mobilyası sektörünün 12-13 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Doğan, "Mobilya sektöründe markalaşma çok yeterli değil. Burada birçok ölçek sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorun aşılırsa büyüme daha hızlı olur" diye konuştu.

Mobilya sektöründe mağazaların AVM'lerde çok az olduğunu kaydeden Doğan, şunları söyledi: Mobilyacılar daha çok cadde mağazalarında ve mobilya sitelerinde hizmet veriyor. Yani ağırlıklı olarak açık alanlardayız. Bu kapsamda haziran sonrasında satışlarımız çok ciddi arttı. Ürün yetiştirmekte zorlandık. Her gün sosyal medyadan bile mobilyalarını soranlar oldu. Ancak sektörümüzde e-ticaretin payı diğer alanlara göre çok fazla artmadı. Çünkü yapılan araştırmalar da gösteriyor ki tüketicilerin yüzde 70'i mobilyasını internetten almak istemiyor."

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları' Bellona, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Avrupa Konutları, Cacharel, Pierre Cardin, DAP Yapı, EminEvim, TOKİ, Emlak Konut, EPİAŞ, İGA, Jolly Tur ve Kuzu Grup Co-Sponsor olarak yer aldığı 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda Aynes, Bahçeşehir Koleji, CocaCola, Doğanlar Yatırım Holding, Karaca, Kiğılı, Rixos, TÖDER ve TÜRSAB panel sponsorluklarını üstlendi.