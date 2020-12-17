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Yanlış tedavi ölüm getirdi! Genç adamın ölümüne neden olanlara dava

’da görevli bulunduğu bir özel hastaneye tedavi amacıyla başvuran genç adam kendisine uygulanan tedavi sonrası hayatını kaybetti. Doktor ve sağlık çalışanlarının alerjisi bulunan genç adama uyguladığı tedavinin yan etkisi nedeniyle gencin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Tedaviyi uygulayan sağlık çalışanlarının 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:35 Son Güncelleme: 17.12.2020 16:04 ABONE OL
Yanlış tedavi ölüm getirdi! Genç adamın ölümüne neden olanlara dava

İstanbul'da görevli bulunduğu bir özel hastaneye tedavi amacıyla başvuran genç adam kendisine uygulanan tedavi sonrası hayatını kaybetti. 24 yaşındaki İbrahim Ç. İstanbul'da bulunan bir hastanede görev yapıyordu. Geçtiğimiz yıllarda mesai bittikten sonra hastaneden ayrılan genç adam eve gitti. Başının ağrıdığını söyleyerek yeniden çalıştığı hastaneye giden genç adam tedavi altına alındı. Eşi ve ailesi genç adamın yanına gidip durumunu kontrol ettiğindeyse öldüğünü öğrendiler.

AİLE İHMALDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yoğun bakım ünitesinde biranda kalbi durduğu söylenen İbrahim Ç.'nin tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği söylendi. Genç adamın ailesi yaşanan ani ölüm nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunup olayda doktorların ihmalinin bulunduğunu iddia etti. Şikayet üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ANTİBİYOTİK ALERJİYE NEDEN OLDU, HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturma kapsamında tedaviyi uygulayan doktorun ifadesine başvuruldu. Doktor İbrahim Ç.'ye gribal enfeksiyon tanısı konulduğunu, bu nedenle kendisine antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek ölümünde bir kusuru olmadığını iddia etti. Tedaviyi uygulayan doktor, hemşire ve görevli asistanın uyguladığı yöntem sırasında ilacın yan etkisinin olup olmadığını kontrol etmeyerek görevlerinde ihmalkar davrandığı gerekçesiyle dava açıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede adli tıp raporuna göre ölen gencin vücudunda alerjik reaksiyon geliştiği, ilaç neticesinde öldüğünün saptanıp saptanmaması için yargılama yapılması gerektiği anlatıldı. Alerji sorgulaması yapmadan ilaç tedavisi uygulayan 3 şüphelinin 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.

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Yanlış tedavi ölüm getirdi! Genç adamın ölümüne neden olanlara dava
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