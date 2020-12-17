Yanlış tedavi ölüm getirdi! Genç adamın ölümüne neden olanlara dava

AİLE İHMALDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Yoğun bakım ünitesinde biranda kalbi durduğu söylenen İbrahim Ç.'nin tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği söylendi. Genç adamın ailesi yaşanan ani ölüm nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunup olayda doktorların ihmalinin bulunduğunu iddia etti. Şikayet üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ANTİBİYOTİK ALERJİYE NEDEN OLDU, HAYATINI KAYBETTİ



Soruşturma kapsamında tedaviyi uygulayan doktorun ifadesine başvuruldu. Doktor İbrahim Ç.'ye gribal enfeksiyon tanısı konulduğunu, bu nedenle kendisine antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek ölümünde bir kusuru olmadığını iddia etti. Tedaviyi uygulayan doktor, hemşire ve görevli asistanın uyguladığı yöntem sırasında ilacın yan etkisinin olup olmadığını kontrol etmeyerek görevlerinde ihmalkar davrandığı gerekçesiyle dava açıldı.