17-25 Aralık’ın savcıları firari

FETÖ'nün 17 ve 25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde FETÖ elebaşının talimatıyla rol alan eski savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Muammer Akkaş yıllardır firari durumda. Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Zekeriya Öz, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandıkları davada, kırmızı bültenle aranıyor. Bu 3 isim de 15 Temmuz'dan önce firar etti. Öz ve Kara 2015'te Gürcistan üzerinden Almanya'ya kaçarken, Yüzgeç'in nerede olduğu bilinmiyor. Seçen ise yurtdışına çıkış yasağı konulmadan 2 gün önce 24 Kasım 2015'te Hollanda'ya kaçtı. Terör örgütüne hizmet eden polis müdürleri ise en ağır cezaya çarptırıldı.