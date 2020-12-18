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’den yanıt gecikmedi!  ‘Diktatör var’ diyebiliyorsan diktatör yoktur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı için hadsiz bir açıklama yaptı. Özel, “Bu diktatörlük özentisine, bu Franko özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek” dedi. Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş, sosyal medyadan sert bir yanıt verdi. İşte o yanıt:

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:50 Son Güncelleme: 18.12.2020 15:11 ABONE OL
AK Parti’den yanıt gecikmedi!  ‘Diktatör var’ diyebiliyorsan diktatör yoktur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM), basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili asılsız ve hadsiz açıklamalarda bulundu. Özel Başkan Erdoğan için şu cümleleri kurdu: "Bu diktatörlük özentisine, bu Franko özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek."

'DİKTATÖR VAR' DİYEBİLİYORSAN DİKTATÖR YOKTUR

CHP'li Özel'in açıklamalarına cevap AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş, CHP'li Özel'in bu açıklamasına sosyal medyadan sert bir yanıt verdi. Muş, " 'Diktatör var' diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" dedi.

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AK Parti’den yanıt gecikmedi!  ‘Diktatör var’ diyebiliyorsan diktatör yoktur
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