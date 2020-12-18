Aşı olacaklara alerji uyarısı

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, Kovid-19 için aşı yaptıracaklara alerji uyarısında bulundu. Şekerel, "Kovid-19 aşısı ile gelişen alerjik reaksiyonlar hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz. Bu nedenle her kişiye normalde aşı yaptırmadan önce özellikle aşıya veya içerdiği bileşenlere karşı bilinen herhangi bir alerjisi olup olmadığı sorulmalıdır" dedi. Şekerel, tüm şiddetli alerjik reaksiyonların aşı uygulamasından sonraki 30 dakika içinde meydana geldiğini anlatarak, "Bu nedenle tüm dünyada aşılama sonrası her kişinin en az 30 dakika süreyle izlenmesi yaygın bir uygulamadır. O yüzden aşılama yapılan tüm sağlık tesisleri hem alerjik reaksiyonları tanıyacak eğitimli personel hem de uygun tedavi ekipmanı ile donatılır. İnsanların, besinler ve ilaçlar da başta olmak üzere çok çeşitli maddelere alerjisi olabilir. Bir kişinin aşı maddesine karşı bilinen bir alerjisi varsa, o kişiye o aşıyı yaptırmaması tavsiye edilir. Ama aşının mutlaka yapılması gerekiyorsa kademeli dozlama denilen farklı bir yaklaşım ile aşı uygulanması düşünülebilir" diye konuştu. Şekerel, "Aşılamanın faydaları, özellikle Kovid-19'a karşı en savunmasız risk grupları için hastalığın risklerinden çok daha ağır basıyor. Aşı güvenliğinin sağlık otoriteleri tarafından düzenli olarak izlenmesi de büyük önem taşıyor" dedi. AAABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesi'nden yapılan açıklamada, BioNTech/ Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi. Aşı uygulandıktan 10 dakikada ortaya çıkan alerjik tepkiler giderildi. İngiltere'de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüştü.