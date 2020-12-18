Erzincan'da FETÖ operasyonu

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması(PDY) silahlı terör örgütü üyelerinin eğitim ve hukuk yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında askeri mahrem imam, hakim ve savcı hazırlama evlerinde kalmış, hukuk yapılanmasında bulunmuş, ByLock ve Eagle adlı örgüt içi yazışma programlarının kullanıcılarının da aralarında bulunduğu öğretmen, avukatlar, ihraç hakim olmak üzere toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Erzincan merkezli olarak 12 ilde yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.