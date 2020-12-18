Osman Kavala’nın 15 Temmuz davası başladı! Kavala savunma yapıyor

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlandığı davada beraatine karar verilen Osman Kavala, bu kez 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bugün ilk duruşma yapılıyor.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Kavala, duruşmaya görüntülü olarak bağlandı.

YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLERİ İZLİYOR

Duruşmayı izlemek için İsveç konsolosu, Danimarka ve ABD konsolosluk temsilcileri ile Almanya Büyükelçiliği temsilcisi de adliyeye geldi.

Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, Kavala'ya "Savunma yapmaya hazır mısınız" diye sordu.

Kavala da "Evet" cevabını verdi.

MAHKEME BAŞKANI İDDİANAMEYİ OKUYOR

Mahkeme başkanı, savunmasına başlamadan önce Kavala'ya savcılığın iddianamesindeki suçlamaları okudu.

İddianamenin okunmasının ardından Kavala savunmasını yapmaya başladı.

Davada "casusluk" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey yargılanıyor. Barkey'in adı dava dosyasında "firari sanık" olarak geçiyor.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kavala ve Barkey'in "Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan ayrıca 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kavala'nın, 18 Şubat'ta delil yetersizliğinden Gezi olaylarındaki rolü nedeniyle beraatine karar verilmişti. Aynı gün FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

CASUSLUKTAN TUTUKLU

9 Mart'ta Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında "casusluk" suçundan da tutuklanmasına karar verilmişti.

20 Mart'ta ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 2 yıllık tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verilmiş, ancak "casusluk" suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kavala ile ilgili ikinci bir dava açmıştı.

Öte yandan, Kavala'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı "hak ihlali" başvurusunun görüşülmesi 29 Eylül'de, önce iddianamenin incelenmesi için ertelenmişti. 15 Aralık'ta ise Kavala'nın başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun niteliği itibariyle genel kurul tarafından karara bağlanmasını gerekli görüp, dosyayı AYM Genel Kuruluna sevk etmişti.