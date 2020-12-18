Muharrem İnce: CHP ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu

CHP'de ortaya çıkan çatlaklar sonrasında 'Memleket Hareketi' adıyla çeşitli illere ziyaretler gerçekleştiren Muharrem İnce, partisinde yaşanan taciz olaylarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Youtube'da Adem Metan'ın sorularını yanıtlayan İnce, "CHP her gün ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. Bize bunlar yakışmıyor" dedi.CHP yönetiminden taciz olaylarıyla ilgili ses çıkmadığını vurgulayan İnce, "CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı. Zamana yayıp olayı çürütürken, partiyi çürüttüklerinin farkında değiller. Üzüntüm bundandır. Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir, yönetimin yapması gereken budur. Ne yazık ki bunu yapmadılar" ifadesini kullandı.İnce, "CHP Genel Başkanı olsaydınız Canan Kaftancıoğlu halen İstanbul İl Başkanı olarak kalır mıydı" sorusuna ise "Atatürk demesini öğretirdim herhalde" yanıtını verdi.