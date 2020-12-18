Son dakika haberi: Koronavirüs hakkında uzmanlardan korkutan uyarı! Dünya bu ihtimali konuşuyor...

"VİRÜS DOĞADA KENDİNİ KOPYALIYOR"

Şu an durumunun belirsiz olduğunu söyleyen uzmanlar, vizonların yalnızca bir tür olduğunu ve Covid-19'u kendi aralarında ve potansiyel olarak diğer vahşi yaşamlara yayabilecekleri konusunun hala soru işareti olarak kaldığını belirtti. Virüsün şu an doğada kendi kopyalarını oluşturabileceğini ve bunun gerçek zamanlı olarak tespit etme olanaklarının olmadığı da belirtilenler arasında.