Son dakika haberi: PKK Sincar'dan nasıl çıkarılacak? Ankara'daki Sincar mesaisinin perde arkası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi kabul etti. Erdoğan ve Kazımi'nin baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında; Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Türkiye ile birlikte bu terör örgütleri DEAŞ ve diğer bölge istikrarına zarar veren örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili bir adım attık. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sızma girişiminde bulundu ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
PKK Sincar'dan nasıl çıkartılacak? | Video
Başkan Erdoğan açıklamalarında; "Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Başkan Erdoğan ve Kazımi arasındaki kritik görüşmeyi değerlendirdi. İşte Başkan Erdğan ve Kazımi görüşmesinin şifreleri...
PKK SİNCAR'DAN NASIL ÇIKARTILACAK?
Ağar açıklamalarında; Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak Merkezi Hükümeti arasındaki sorunların PKK terör örgütü taarafından kullanıldığını ifade etti.
Ağar açıklamalarına şu şekilde devam etti;
"Mesele sadece DEAŞ değil, asıl şu an Irak'ı parçalamakla ilgili hamleyi devreye sokan YPG/PKK'dır. Burada önemli olan peşmergenin kendi sınırını tutmasına karşın, Irak'ın sınırını koruyan peşmerge, PKK, peşmergeye Suriye sınırından saldırıyor ve oraları ele geçiriyor. Şimdi bölyesine zor, karmaşık ve riskli bir denklemin içerisinde Dışişleri Bakanı ve Barzani'nin danışmanı Fuad Hüseyin, Bakan Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından da Irak Başbakanı Kazımi Türkiye'ye geldi. Kazımı, bir Şii figür, bir istihbarat başkanı Irakt'aki dengeleri, güç odakların yapılanmalarını ve etkilerini bilen bir kişi.Böylesine bir denklemin içerisinde Türkiye'ye geldi ve çok önemli bir görüşmeye imza attı."
KRİTİK GÖRÜŞMENİN ŞİFRELERİ
"Eğer iki ülke bir araya gelirse bütün sorunları çözebilir. Irak son derece zengin, güçlü bir ülkedir ama istikrarsızlaştırılmış bir ülkedir. Irak eğer istikrar adına Türkiye ile işbirliği yaparsa, ki bunu ben Kazımi'nin gördüğüne inanıyorum, büyük mesafe alınır. Eğer 2011'deki anlaşmaların gereği yerine getirilebilseydi Irak bu şekilde bölünmezdi, DEAŞ ortaya çıkmazdı, PKK bu şekilde Suriye ve Irak'ta etki gösteremezdi. Irak, Türkiye ile işbirliği yaparsa bunda büyük bir mesafe alırlar. "
MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU
"Sincar masadaki en önemli konulardan birisiydi. Sincar büyük bir güven testi alanı. Çünkü Irak Merkezi Kuvvetlerine bağlı askerler bölgeye girdi. Eğer doğru hamleler yaparsa PKK buradan çıkar. Burası bir güven testi. Sayın Erdoğan'ın buraya bir Türkmen hanımefendinin bakan olarak görevlendirilmesine yaptığı vurgu son derece önemliydi. Çünkü burası bi Türkmen coğrafyası. Evet zamanla araplaştırma politikasına maruz kaldı ama oradaki Türkmenlerin haklarının korunması gerekiyor."Son dakika: Başkan Erdoğan: Bölgede terörün kökünü kurutana kadar mücadele edeceğiz