Son dakika haberi: PKK Sincar'dan nasıl çıkarılacak? Ankara'daki Sincar mesaisinin perde arkası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi kabul etti. Erdoğan ve Kazımi'nin baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında; Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Türkiye ile birlikte bu terör örgütleri DEAŞ ve diğer bölge istikrarına zarar veren örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili bir adım attık. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sızma girişiminde bulundu ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

PKK Sincar'dan nasıl çıkartılacak? | Video

Başkan Erdoğan açıklamalarında; "Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Başkan Erdoğan ve Kazımi arasındaki kritik görüşmeyi değerlendirdi. İşte Başkan Erdğan ve Kazımi görüşmesinin şifreleri...