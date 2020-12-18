Son dakika haberi: Tuzağa çeken sevgiliye kırmızı bülten!

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma sürerken, İsveç'te yaşayan İran uyruklu muhalif Habib Farajollah Chaab'ın İstanbul'dan İran'a kaçırıldığı tespit edildi. İddialara ve tespitlere göre; Chaab, sevgilisi Saberin Saidi tarafından İsveç'ten kendisini görme ve 100 bin Euro verme vaadiyle İstanbul'a çağırıldı. İddialara göre tuzağa düşürülen Habib Chaab, Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla adamları tarafından İran'a kaçırıldı.

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