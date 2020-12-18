Son dakika haberi: Tuzağa çeken sevgiliye kırmızı bülten!

Son dakika haberi: Chaab'ı tuzağa düşürerek İstanbul'a gelmesini sağladığı tespit edilen sevgilisi Saberin Saidi hakkında "Kırmızı Bülten" başvurusunda bulunuldu. Talep kabul edilirse; olayın ardından İran'a kaçtığı ve İran İstihbaratı'na çalıştığı iddia edilen Saberin Saidi tüm dünyada aranacak.
BALDIZININ OĞLUNU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI, YAKALANDI
Süreç; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin 10 Kasım 2020 tarihinde firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin baldızının oğlu Kadir G.'yi öldürmeyi planlayan Mert A. ve Burak D.nin yakalanmasıyla başlamıştı. İki tetikçiyi, Zindaşti'nin Hollanda'da bulunan adamı firari Tolga Hakan C.'nin tuttuğu belirlenmişti. İddiaya göre; tetikçilerin aracına infazı görüntülemek ve canlı yayında izletmek üzere gizli kamera yerleştirildiği anlaşılmış ve operasyonun devamında dört şüpheli daha yakalanmıştı.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma sürerken, İsveç'te yaşayan İran uyruklu muhalif Habib Farajollah Chaab'ın İstanbul'dan İran'a kaçırıldığı tespit edildi. İddialara ve tespitlere göre; Chaab, sevgilisi Saberin Saidi tarafından İsveç'ten kendisini görme ve 100 bin Euro verme vaadiyle İstanbul'a çağırıldı. İddialara göre tuzağa düşürülen Habib Chaab, Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla adamları tarafından İran'a kaçırıldı.
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SEVGİLİSİNİN OLDUĞU MİNİBÜSE BİNDİ, BAYILTILDI
Chaab'ın, içerisinde sevgilisinin de olduğu minibüse bindikten sonra bayıltıldığı, önce Van'a ardından da İran'a kaçırıldığı tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
DOSYA INTERPOL'E GÖNDERİLDİ
Chaab'ı tuzağa düşüren İran uyruklu sevgilisi Saberin Saidi'nin bulunabileceği adreslere baskın yapıldı fakat Saidi bulunamadı. Rejim muhalifi olan Habib Chaab'ın İran İstihbaratı tarafından kaçırılması olayında önemli rol oynayan ve İran İstihbaratı'na çalıştığı iddia edilen Saberin Saidi'nin, olayın ardından İran'a kaçtığı yönünde bilgilere ulaşıldı.
BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
İstanbul Polisi, tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile bilgileri paylaştı. Saberin Saidi'nin yakalanması için "Kırmızı Bülten" talebi içeren dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Adalet Bakanlığı da dosyayı Interpol'e (Uluslararası Polis Teşkilatı) gönderdi ve Saidi hakkında Kırmızı Bülten talebinde bulunuldu. Talebe olumlu yanıt çıkarsa Saidi tüm dünyada aranacak.