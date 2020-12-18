Taciz ve tecavüz mağduru kadınlar komisyona başvurdu

CHP'de tacize uğrayan kadınlar Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kapısını çaldı. Komisyon Başkanı Fatma Aksal, SABAH'a yaptığı değerlendirmede CHP teşkilatında olup da tacize uğrayan mağdur kadınların kendileriyle temasa geçtiğini belirterek, "Taciz, tecavüzün partisi, bölgesi yok. Şu ana kadar üç dört başvuru var. Takipçisiyiz ve her türlü yardımı yapmaya hazırız. Siyasi görüşü ne olursa olsun bize başvursunlar çağrısı yapıyorum. CHP yönetimi böyle bir skandal karşısında sessiz kalıyor. İkiyüzlü davranmamak gerekir. Bu olaylar karşısında bırakın sessiz kalmayı üstünü kapatmaya çalışıyor" dedi.