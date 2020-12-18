Ümit Özdağ'dan son dakika çıkışı: Ekrem İmamoğlu terbiyesizlik yaptı

EKREM İMAMOĞLU ÖZDAĞ'IN FETÖ'CÜ DEDİĞİ KAVUNCU'YU SAVUNMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiasında bulunduğu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde. Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten 'Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum' dedi.

ÖZDAĞ'A İFTİRACI DEMİŞTİ

Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun"