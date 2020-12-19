Depremde teknoloji üst düzeyde kullanılacak

Komisyona bilgi veren Türk Telekomünikasyon (TT) Anonim Şirketi Network Direktörü Ahmet Fethi Ayhan afet durumlarında kamu görevlileri ve yardım kuruluşlarının telefon görüşmelerinin önceliklendirilmesinin nasıl olacağını anlattı. Mevcut teknolojide bunun mümkün olmadığını belirten Ayhan "5G ile beraber 'network slicing' dediğimiz teknoloji, temelinde bu işe yarıyor. 5G'nin hayatımıza getireceği aslında en önemli kazanımlardan biri de bu olacak. Birinci öncelikli olan kamu personeli birinci dilimde, ikinci öncelikli olanlar ikinci dilimde, üçüncü öncelikli olanlar üçüncü dilimde gibi. Şebekeyi aslında dilimlere bölüyorsunuz. Onlara öncelik verebilir hale geliyorsunuz, çözüm oluşturabiliyorsunuz. Türk Telekom kendi grup şirketi olan Argela üzerinden bu konuda aktif bir çalışma yürütüyor. Bu konuda uluslararası alanda aldığımız 18 patent var. Grup şirketimiz, bu patentli teknolojilerden birini sektörde faaliyet gösteren, ismi dünyanın ilk 5 şirketi arasındaki bir şirkete satmış durumda" diye konuştu.

DEPREMDE DATA BAZLI APLİKASYONLAR KULLLANIN

Ayhan, afet anlarında telefon hatlarında meydana gelen yoğunluğa değindi. Bazı aplikasyonlar kullandıklarını belirten Ayhan, "Bu aplikasyonlardan telefon görüşmesi de görüntülü görüşme de yapabiliyorsunuz. Bunun mobil ya da sabit telefonlardan farkı şudur, orada bir kanal işgal etmezsiniz, paket bazlıdır. Buradaki sınırlar olabildiğince geniştir. Bu nedenle biz müşterilerimizi afet anlarında bu tür data bazlı uygulamalara yönlendiririz. Eğer yoğunluk varsa, sevdiklerinize ulaşmakta problem yaşıyorsanız bu tür paket bazlı uygulamaları kullanmanız daha fazla avantaj sağlar" diye konuştu.

DOĞALGAZ BORU HATLARINI 3. NESİL SENSÖRLER KORUYACAK

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, ülke genelinde 22 bin kilometre petrol ve doğal gaz iletim hattı olduğunu ifade ederek 5 sene önce 6 ana noktadan sisteme gaz verilebilirken bugün itibarıyla sayının 12'ye ulaştığını söyledi. Tüm tesislerin yapımında stres ve deprem analizleri yaptıklarını anlatan Özcan, tesisleri bu analiz sonuçlarına göre tasarladıklarını dile getirdi.

Fay hatlarının üzerine tesis inşa etmediklerinin altını çizen Özcan, boru hattı güzergahında 25 metreye kadar zemin etütleri yaptıklarını vurguladı. Özcan, "Mevcut tesislerle alakalı TÜBİTAK ve Boğaziçi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle 3. nesil deprem sensörlerini çalışıyoruz. Bu çalışma nihayete erdi, son teknik detay raporları geliyor. Bu çalışma, belirlediğimiz 42 noktayı 3. nesil deprem sensörleri vasıtasıyla sürekli izleme, kontrol etme ve müdahale etme imkanı verecek." dedi.Silivri'deki depolama tesisinin fay hattına 22 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Özcan, mevcut riskleri bertaraf edecek şekilde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi

MİLLİ SCADA PROJESİNİN YÜZDE 85'İNİ BİTİRDİK

Özcan, yurt genelinde boru güzergahlarının 347 noktada fay hatlarından geçtiğini, bu tip kritik noktaları senede 2 kez fiziken kontrol ettiklerini anlattı. Tüm depolama tesislerinde gazın belirli bir basıncın altında ya da üstünde olması halinde vanaların otomatik kapatıldığını kaydeden Özcan, "Milli Scada projesinin yüzde 85'ini bitirdik. 2021'de tamamen bitirmiş olacağız. Milli Scada projemiz, 2021'de hem petrol hem doğal gaz tesisleri için kullanmaya hazır hale gelmiş olacak." diye konuştu.

267 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

TT Anonim Şirketi Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkan Yardımcı İsmail Akın, AFAD ile telefon operatörlerinin olası 7.5 büyüklüğünde İstanbul depremine ilişkin ortak eylem planının hazır olduğunu söyledi. Akın, bu planın AFAD planlarına entegre edildiği bilgisini paylaştı. Akın, deprem ve benzeri tehditlerden kaynaklanan iş kesintisi riskini azaltmak amacıyla 2020'de "core şebeke", erişim şebeke, enerji kapasitesi, BT yatırımları ve bina güçlendirmeleri için yaklaşık 296 milyon lira kullanıldığını, 2021'de ise aynı yatırım alanları için 267 milyon lira bütçe planlaması yapıldığını ifade etti. Afet alanlarındaki iletişim sürekliliğinin önemli olduğuna vurgu yapan Akın, 2020'de 9'u İstanbul'a olmak üzere 18 yeni uydu/karasal mobil araç baz istasyonu alımı yaptıklarını, envanterdeki 12 uydu mobil aracın modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını ve 2021'de 6 yeni uydu mobil araç alımı planladıklarını söyledi.

SESLE ARAMA TRAFİĞİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektronik Haberleşme Dairesi Başkanı Orhan Kemal Ardıç, afet anlarındaki sesle arama trafiğini azaltmayı amaçladıklarına belirterek "Ses trafiği afet ve arama kurtarma için çalışan ekiplerin kullanması için ayrılan bir altyapı olarak düşünülmeli. Bu aramaları azaltırsak daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Normal zamanlara göre 16-25 katlara kadar trafik artıyor. Bu birkaç saat içinde azalarak ilerliyor." dedi.