Hastasının ayağına giden tek ülke Türkiye!

Dünya genelinde 75 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan mobil sağlık ekipleri ülkenin her noktasında haftanın 7 günü görevlerini sürdürüyor. Adana'da 500 ekip bin 500 personelle çalışan mobil sağlık ekipleri bir taraftan evde tedavi gören kovit hastalarına ilaçlarını getirirken diğer taraftan şüpheli kişilere PCR testi yaparak pozitif vakaları tespit ediyor. Adana Valisi Süleyman Elban, "Salgınla mücadele en önemlisi evden çıkmamak. Oluşturduğumuz ekiplerle birlikte hastanın evine doktor ve hemşire gönderiyoruz. Gerektiğinde hastaneye özel ambulansla sevk ediyoruz. Hastalar, bu hizmetten memnun" dedi.

TEDAVİYE ERKEN BAŞLAMAK



Adana İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Mobil Kovit Ekipleri Koordinatörü Uzm. Dr. Alim Çökük, "Mobil ekipler sayesinde kovit hastaları artık sokağa çıkmıyor. Bu saye de hem hastanelere başvuru yoğunluğu hem de bulaş sayısı azalıyor. Tedaviye erken başlamak hastanede yatarak tedavi gerektirebilecek hasta sayısını da azaltıyor. Dünyada adrese ilaç götüren ve adreste sürüntü alan tek ülke Türkiye" dedi.

"GURBETÇİLERDEN DUYUYORUZ"



Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar koordinesindeki Mobil Sağlık Ekipleri'nin sayısını kentteki il merkezi, ilçe ve köylere yeterli olacak şekilde oluşturduklarını belirten Alim Çökük, "Ekiplerimiz doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşuyor. Ekip sayıları bölgenin nüfusuna göre belirleniyor. Hastanelerden çıkan mobil sağlıkçılar, evlerde hasta ziyaretleri yapıyor. Önceliğimiz pozitif olan hastaya ilacını ulaştırmaktır. Hastanın ilaçlarını bizzat biz götürerek teslim ediyoruz. Nasıl kullanacağını anlatıyoruz ve sürekli iletişim de bulunarak takip ediyoruz. Kovit hastalarıyla temaslı olan kişilerden de evlerinde örnek alıyoruz. Dünyada adrese ilaç götüren ve adreste sürüntü alan tek ülke Türkiye. Başka bir ülke yok. Bunu gurbetçi vatandaşlarımızdan duyuyoruz" dedi.

"SOKAKTA BULAŞI BÜYÜK ORANDA ENGELLEDİK"



Canla başla çalışan mobil sağlık ekipleri sayesinde sokaklardaki bulaş oranının düştüğünü söyleyen Dr. Çökük, "Mobil ekipler olmazsa evinde pozitif hastası olan veya belirgin klinik tablosu bulunan bir kişi hasta olup olmadığını öğrenmek için doğal olarak hastaneye gelecek. Tabi bu arada ev ile hastane arasında en az 1 dolmuşa binecek ve saatlerce sokakta kalacak. Eğer bu kişi pozitifse başka insanlara hastalığı bulaştırma riski bulunuyor. Ekipler sayesinde kovit şüphelileri sokaktan alınmış oldu. Hastanın ayağına hizmet götürerek 'sokakta bulaş' büyük oranda engellendi. Kovit hastalarının sokağa çıkma oranı düştü. Mobil ekipler, en geç 8 saat içinde hastaya ulaşıyor bu sayede hastanelere de başvuru sayısı azaldı" şeklinde konuştu.

"AMAÇ YIĞILMAYI VE HAREKETİ AZALTMAK"



Ana hedeflerinin hem hastane yığılmasını önlemek hem de hareketi azaltarak bulaş oranını düşürmek olduğunu söyleyen Adana Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Emine Yeni, "Mobil ekipler, kovit hastasına tedavisini evine götürüyor. İlaç peşine düşmeyen hasta ve yakınları sokaktan uzak tutulmuş olunuyor. Bu durum hasta için konforlu bir olay. Filyasyonun ruhu vakaya hızlı ulaşmak ihtiyacını yerinde gidermektir. Vaka ve temaslılara çok hızlı ulaşabilmek için 2 vardiya şeklinde sahada 7 gün çalışıyoruz. Bizim gücümüz vakayı durdurabildiğimiz, sınırlayabildiğimiz orandadır. Saha da en çok zorlandığımız günleri geride bıraktık" dedi.

"GAYRET GÖSTEREREK İŞİ ÇÖZECEĞİZ"



İnsanlardan beklentilerinin, ekiplerin önerilerini ciddiye almaları olduğunu söyleyen Emine Yeni, "Kovit şüphelisi kendini izole etmelidir. Bizi beklerken kendi kafasına göre 'Bir markete gideyim', 'Birkaç ihtiyacımı gidereyim' gibi davranışlarda bulunuyorlar. Bu yüzden bulaşı önleyemiyoruz. Vatandaşlar olayı sahiplenmeli. Bakanlığımız rehberi doğrultusunda hareket etmek bizi güçlendirecektir. 'Ben iyiyim' diyerek ilacı çöpe atıp 3 gün sonra kötüleşerek hastaneye gelen kişiler var. İlacı ne kadar erken ve düzenli içerlerse bulaş oranımızda o oranda azalıyor. Vatandaşımız da gayret ettiğinde biz bu işi çözeriz diye umuyorum" diye sözlerini tamamladı.