İBB tarafından kapı kilidi kırılarak işgal girişiminde bulunulmuştu! Başakşehir Anne-Çocuk merkezine sahip çıkıyor

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde yer alan ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak Anne Çocuk Merkezi'ni ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yetkililerden bilgi aldı. İBB Zabıtası tarafından yapılan işgal girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Kartoğlu, "İBB yönetiminin yapmış olduğu bu zorbalığa, bu hukuksuzluğa geçit vermedik. Adli makamlara başvurumuz neticesinde haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kolluk kuvveti gücüyle İBB yönetimi buradan uzaklaştırıldı" dedi.

"MERKEZ BAŞAKŞEHİRLİLERE AİT"

Kartoğlu, hukuksuz işgal girişiminin ardından süreç hakkında istişarede bulunduklarını belirtti. Yapmış oldukları istişareler sonucunda bazı bilgilere ulaştıklarını ifade eden Yasin Kartoğlu, "Başak Mahallemizde bulunan Living Labİnovasyon ve Teknoloji Merkezi'mizin tam karşısında bir arazi bulunuyor. Maalesef bu kamu arazisi İBB yönetimi tarafından üçüncü kişilere satıldı. Bahsettiğimiz arsaya da kültürel ve sosyal alanlar oluşturulmalı ve vatandaşın hizmetine sunulmalıydı" dedi. Kartoğlu Anne Çocuk Merkezi'nin Başakşehirlilere ait olduğunu, Başakşehirliler için bu merkeze sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Anne Çocuk Merkez pandemi kuralları dikkate alınarak kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Başakşehirli kadınlar ve 4-6 yaş aralığında çocukları olan anneler için eğlence ve buluşma noktası haline dönüşecek. Anne Çocuk Merkezi'nde robotik kodlama, psikolojik danışmanlık hikâye anlatımı, şiir, bilmece, tekerleme ve kadın sağlığı gibi birbirinden farklı dersleri uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Merkeze kadınlar için de özel bir alan oluşturuldu. Başakşehirli kadınlar gün gibi özel etkinliklerinizi randevu alarak bu merkezde gönül rahatlığıyla yapabilecek. Ayrıca 4-6 arasındaki çocukların doyasıya eğlenebilecekleri oyun alanları ve sınıfları da hazırlandı.