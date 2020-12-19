PKK, AK Partili diye 37 cana kıydı

Terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl başlatılan Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarında aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre yurt içinde sadece 320 terörist kaldı. Terör örgütünün geçmiş yıllara oranla eylem kapasitesi de yüzde 95 düştü.Daha önceki yıllarda HDP'nin, çukur ve hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sahiplenmesi, onlar için destek yürüyüşleri organize edip, esnafa kepenk, araçlara kontak kapattırması, belediye araçlarını hangarlara çekip çöpleri toplamamasınaa halkın tepkisi üzerine AK Parti oylarının Güneydoğu'da artış göstermesi terör örgütünü harekete geçirdi. AK Parti'nin son 10 yılda gerek yerel, gerek genel seçimlerde bölgenin birçok yerinde aldığı başarılı seçim sonuçları ile çıkardığı milletvekili ve aldığı il ve ilçe bazındaki belediyelerle terör örgütünün hazımsızlığı, AK Partili siyasetçilere yönelik suikastlarla ayyuka çıktı.Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları binalarına son 5 yılda 348 silahlı, bombalı saldırı gerçekleştirildi. En son 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, teröristler tarafından öldürüldü.Şırnak Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali KılınçŞırnak Cizre: Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar ile Kale Mahallesi Muhtarı AK Partili Mehmet Zeki MacartayŞırnak Beytüşşebap: Gençlik Kolları Başkanı Naci AdıyamanŞırnak Beytüşşebap: Ebubekir Adıyaman ile Selman ÖztunçŞırnak Silopi: Servet Bilen ile 13 yaşındaki kuzeni Diyar BilenŞırnak Uludere: AK Parti belediye başkan adayı Mehmet PaksoyVan: Mehmet Latif ŞenerVan Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın MuştuVan Erciş: Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif DoğuVan: Taner Ünal adlı AK Partili seçmenVan Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın AhiVan Muradiye: İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracı tarandı. Vanlı'nın yeğeni Adnan Vanlı öldü.Van Edremit: Belediye başkan aday adayı Abdulcelil TüciHakkâri Şemdinli: Menderes ÖzerHakkâri: 1. sıra milletvekili adayı Ahmet BudakHakkâri Yüksekova: Necmettin AdsızHakkari Yüksekova: Müslüm ErdalHakkari Şemdinli: Erol TekinHakkâri Yüksekova: Belde Belediye Başkanı Tayfun Ayhan, ağabeyi Murat Ayhan saldırıya uğradı. Murat ölürken, Tayfun Ayhan ağır yaralandı.Diyarbakır Dicle: İlçe Başkanı Deryan AktertDiyarbakır Lice: İlçe Başkan Yardımcısı Orhan MercanDiyarbakır Silvan: Mahmut TaşkıraDiyarbakır Lice: AK Parti'ye oy verdikleri için Ömer Demirbaş ile oğlu Musa DemirbaşDiyarbakır Lice: Ramazan MulaDiyarbakır Lice: Arıcılık yapan AK Partili Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut GülerSiirt Eruh: İşadamı Mehmet Salih ArslanTunceli Ovacık: Rıza ÖrükBatman Kozluk: AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'a ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden tesadüf geçen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ile 2 asker şehit oldu.Şanlıurfa Suruç: AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet YıldızAğrı Doğubayazıt: Uzunyazı Köyü imamı Ramazan BozdağBingöl: Alıncak Köyünde Mahmut BazencirAğrı Doğubayazıt: Seçim müşahidi Mevlüt BengiErzurum Karayazı: Belediye meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet KüçükMardin Yeşilli: Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı AK Parti üyesi Mehmet Acu.