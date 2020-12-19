PKK, AK Partili diye 37 cana kıydı

Terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl başlatılan Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarında aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre yurt içinde sadece 320 terörist kaldı. Terör örgütünün geçmiş yıllara oranla eylem kapasitesi de yüzde 95 düştü.
Daha önceki yıllarda HDP'nin, çukur ve hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sahiplenmesi, onlar için destek yürüyüşleri organize edip, esnafa kepenk, araçlara kontak kapattırması, belediye araçlarını hangarlara çekip çöpleri toplamamasınaa halkın tepkisi üzerine AK Parti oylarının Güneydoğu'da artış göstermesi terör örgütünü harekete geçirdi. AK Parti'nin son 10 yılda gerek yerel, gerek genel seçimlerde bölgenin birçok yerinde aldığı başarılı seçim sonuçları ile çıkardığı milletvekili ve aldığı il ve ilçe bazındaki belediyelerle terör örgütünün hazımsızlığı, AK Partili siyasetçilere yönelik suikastlarla ayyuka çıktı.
SON KURBAN ONLAR OLDU
Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları binalarına son 5 yılda 348 silahlı, bombalı saldırı gerçekleştirildi. En son 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, teröristler tarafından öldürüldü.
PKK'NIN KATLETTİĞİ O İSİMLER
Şırnak Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınç
Şırnak Cizre: Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar ile Kale Mahallesi Muhtarı AK Partili Mehmet Zeki Macartay
Şırnak Beytüşşebap: Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman
Şırnak Beytüşşebap: Ebubekir Adıyaman ile Selman Öztunç
Şırnak Silopi: Servet Bilen ile 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen
Şırnak Uludere: AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Paksoy
Van: Mehmet Latif Şener
Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu
Van Erciş: Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif Doğu
Van: Taner Ünal adlı AK Partili seçmen
Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi
Van Muradiye: İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracı tarandı. Vanlı'nın yeğeni Adnan Vanlı öldü.
Van Edremit: Belediye başkan aday adayı Abdulcelil Tüci
Hakkâri Şemdinli: Menderes Özer
Hakkâri: 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak
Hakkâri Yüksekova: Necmettin Adsız
Hakkari Yüksekova: Müslüm Erdal
Hakkari Şemdinli: Erol Tekin
Hakkâri Yüksekova: Belde Belediye Başkanı Tayfun Ayhan, ağabeyi Murat Ayhan saldırıya uğradı. Murat ölürken, Tayfun Ayhan ağır yaralandı.
Diyarbakır Dicle: İlçe Başkanı Deryan Aktert
Diyarbakır Lice: İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan
Diyarbakır Silvan: Mahmut Taşkıra
Diyarbakır Lice: AK Parti'ye oy verdikleri için Ömer Demirbaş ile oğlu Musa Demirbaş
Diyarbakır Lice: Ramazan Mula
Diyarbakır Lice: Arıcılık yapan AK Partili Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler
Siirt Eruh: İşadamı Mehmet Salih Arslan
Tunceli Ovacık: Rıza Örük
Batman Kozluk: AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'a ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden tesadüf geçen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ile 2 asker şehit oldu.
Şanlıurfa Suruç: AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız
Ağrı Doğubayazıt: Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ
Bingöl: Alıncak Köyünde Mahmut Bazencir
Ağrı Doğubayazıt: Seçim müşahidi Mevlüt Bengi
Erzurum Karayazı: Belediye meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük
Mardin Yeşilli: Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı AK Parti üyesi Mehmet Acu.