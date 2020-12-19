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SON DAKİKA: 'te patlama sonrası özel hastaneden büyük fırsatçılık! anında müdahale etti...

Gelen son dakika haberine göre; Sanko Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında meydana gelen patlamanın ardından bir özel hastane durumu fırsata çevirdi. Yoğun bakımdaki hastanın naklinin gerçekleşmesi sonrası hasta yakınından ücret talep edildi. Vatandaş sosyal medyadan isyan edince, Gaziantep Valiliği hemen harekete geçti ve alınan parayı geri ödetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 19.12.2020 13:13 Son Güncelleme: 19.12.2020 13:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Gaziantep'te patlama sonrası özel hastaneden büyük fırsatçılık! Valilik anında müdahale etti...

Gaziantep'te Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen patlamadan sonra başka hastanelere nakledilen hastalardan peşin para istendiği iddialarına Valilik el attı.

Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın Sanko Özel NCR Hastanesi'ne sevk edilen Kovid-19 hastası olan babası için peşin para alındığı yönündeki şikayet üzerine Valilik harekete geçerek alınan paranın iade edilmesini sağladı

SANKO Hastanesindeki patlama sonrasında başka hastanelere sevk edilen hastalardan birinden özel hastane tarafından para istendi.Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı, "Sanko'daki patlama sonrası covid servisinde tedavi gören babamı NCR hastanesine sevk etmişler. yatış için günlük 1000 TL + diğer giderlerin 3 günlük ücreti olan 3000 TL yi nakit almadan yatış yapmıyorlar" şeklindeki açıklama üzerine harekete geçen Valilik görevlileri hasta yakınından alınan 2 bin liranın iade edilmesini sağladı. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Hastanın normal hasta olduğunu sandık, SANKO'dan geldiğini bilmiyorduk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te patlama sonrası özel hastaneden büyük fırsatçılık! Valilik anında müdahale etti...
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