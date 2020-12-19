Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Görevden alınan CHP Ceyhan Belediye Başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı!

Son dakika: Görevden alınan Ceyhan Belediye Başkan hakkında gözaltı kararı!

Son dakika haberi: 'nın 'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında görevden alınan 'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, belediye binasında da arama yapıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 07:38 Son Güncelleme: 19.12.2020 08:01 ABONE OL
Son dakika: Görevden alınan CHP Ceyhan Belediye Başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı!
Son dakika haberi: Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, belediye binasında da arama yapıyor.



Ayrıntılar Geliyor...

KADİR AYDAR KİMDİR?

Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedilmiş ve Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edilmişti.

Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Sonrasında ise öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Görevden alınan CHP Ceyhan Belediye Başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA