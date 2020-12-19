Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 19 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

19 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 173.132

VAKA SAYISI: 22.195

HASTA SAYISI: 4.002

VEFAT SAYISI: 241

İYİLEŞEN SAYISI: 25.516

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.004.285

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.779.068

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 205.809

VAKA SAYISI: 26.410

HASTA SAYISI: 4.103

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 31.945

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.982.090

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.753.552

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI:

Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.