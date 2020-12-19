Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Sağlık çalışanlarının yakınlarına aylık bağlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkâna kavuşacak" açıklamasının ardından ilk adım atıldı.Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen genelge ile sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Vefat eden sağlıkçıların aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.Genelgeyle ortaya çıkan çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı veya vazife malullüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekler. Genelgeye göre koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite ve özel dâhil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar da yararlanacak.Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memurlar ile ilgili onaylanan başvurular İl Sağlık Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek.Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında görev yapan çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular ise İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek.Koronavirüse karşı cephenin en ön safında görev yaparken hayatlarını kaybeden veya ağır geçirip mesleğe dönemeyen sağlıkçı ve yakınlarının tek bir isteği vardı. O da Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi.(Koronavirüsten hayatını kaybeden ve adı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne verilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini): Bu karar tüm sağlıkçıları olduğu gibi beni de çok mutlu etti. Annemi kaybettik. Hekim arkadaşlarımızı, hemşire arkadaşlarımızı kaybettik. Öyle hekim arkadaşlarımız oldu ki eşleri çalışmıyor, çocukları yetim kaldı, öksüz kaldı. Vefat ederlerken, 'çocuklarım size emanet' dediler. Bizler, arkadaşlarımızın çocukları okusun, vasiyetleri yerini bulsun diye fonlar oluşturup, para topladık. Şimdi devletimiz sahip çıktı. Çok mutlu oldum.: 21 Mart'ta koronavirüse yakalandım. Yoğun bakımda kaldım. Karar çok hayırlı bir karar. Kendilerini yalnız hisseden sağlıkçılar bu kararla kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Sağlıkçılar için büyük moral oldu.Karar bizi çok mutlu etti. Askerin savaşta durumu ne ise biz sağlıkçılar da koronavirüsle savaşta asker gibi cephedeyiz. Devletimizin sağlıkçılara sahip çıkması bizi mutlu etti. Sadece maddi destek olarak değil, devletimizi manevi olarak yanımızda hissettik bu kararla.: Aylardır koronavirüsle savaşta tükenme noktasına geldik. Bu kararın alınması için mücedele verdik. Olması gereken bir şeydi.