Tren yalancıları özür dileyecek mi?





FOX TV'NİN "ÇİN YOLCULUĞU MALTEPE'YE KADAR SÜRDÜ" BAŞLIKLI YALAN HABERİ

FOX TV'nin; Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine yönelik yalan haber yapmıştı.

FOX TV; 5 Aralık 2020 tarihinde Gulbin Tosun'un sunduğu ana haber bülteninde, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğunu iddia etti.

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde, 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Halkalı'dan hareket eden trenin Maltepe ilçesinde durduğu iddia edildi.

FOX TV muhabiri Merve Görgün'ün imzasının bulunduğu haberde; "Çin yolculuğu Maltepe'ye kadar sürdü", "2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecekti", "Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü", "12 gün değil, 12 durak sonra durdu", "Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı garına geri döndü" ve "Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara bir yanıt vermedi" iddiaları yer aldı.





İŞTE O YALAN HABER!

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde yalan haber şöyle verildi:

"Dün İstanbul anlamlı bir törene şahitlik etti. Ulaştırma Bakanı, bürokratlar, iş insanları Türkiye'den Çin'e ilk kez trenle ihracat yapılmasının heyecanını yaşıyordu. Protokol yerini aldı. Konuşmalar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın sefer izni ile tren Çin'e doğru hareket etti."