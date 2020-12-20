Son dakika haber: Başkan Erdoğan talimat verdi! 4 ülkeden Türkiye’ye uçuşlar durduruldu

SON DAKİKA: UÇUŞLAR DURDURULUYOR



Mutasyan geçiren ve hızla yayınlan koronavirüs nedeniyle Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık ile yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Bulgaristan, İtalya, İrlanda ve Fransa da İngiltere ile ulaşımı geçici olarak durdurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür (mutasyana uğrayan) koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Almanya, kargo uçakları dışında İngiltere'den gelen uçakların inişine izin vermeyecek.

Fransa Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mal taşımacılığı da dahil olmak üzere hava, kara, deniz ve demiryoluyla İngiltere'den yapılan tüm seyahatlerin bu gece yarısı itibarıyla 48 süresince durdurulacağı belirtildi.

Ülkelerin İngiltere ile ulaşım ve seyahate yönelik yasakları ise kısa süreli olarak planlanmış durumda. Kararın tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yayılması bekleniyor. AB ülkeleri ortak bir yanıt için yarın bir toplantı gerçekleştirecek.

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı.

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