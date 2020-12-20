Espasnet vergi kaçırmaktan yargılanacak! Dijital parayla 250 milyon euro vurgun yapmıştı

Saadet zinciri yönteminin bu kez sanal para birimleri üzerinden gerçekleştiği ortaya çıktı. Yaklaşık 40 bin kişinin para yatırdığı sistemde "coinspace" ve "firstcoin" isimli dijital paralar üzerinden toplam 250 milyon Euro para toplandığı ileri sürülmüştü. İddialara göre aynı kişilere ait olan dijital paralar üzerinden toplanan paralar, Malta ve Slovenya'ya gönderilirken, dolandırıldığını anlayan çok sayıda mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

MÜFETTİŞ KAÇAKÇILIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Skandal dolandırıcılık olayının büyümesi üzerine sistemin başında olduğu belirlenen Selçuk Özkan ve şirketleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Selçuk Özkan'a ait olan Espasnet isimli şirketin vergi kaçırdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde şirket dolandırıcılık olayı gündeme gelmişken Ankara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı şirketin sahte faturalarla vergi usul kanununa muhalefet edildiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şirketin yasal defter bilgi sistemlerinde ibraz edilmiş olan faturaların yıllar arasında uyumsuzluk bulunduğu ortaya çıktı. Ankara Vergi Dairesinin görevlendirdiği müfettiş, şirketle ilgili inceleme başlattı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞINDAN DAVA AÇILDI

İncelemede kurumun 2017 hesap döneminde satış yaptığını ibraz ettiği faturalarla hizmet aldığı belirlendiği faturalar arasında yüksek meblağda fark belirlenirken 2018-2019 yılları arasında da vergi kaçakçılığı yapmaya yönelik hileli hareketlerde bulunduğu belirlendi. İddiaya göre 3 milyonluk hizmet aldığı belirlenen şirket 2 milyon 850 bin liralık hizmet sattıklarını belirterek gelirin sahte faturalarla kapatılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

250 MİLYONLUK SANAL VURGUN

Müfettişin hazırladığı rapor savcılığa gönderilirken olayla ilgili iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede şirketin vergi suçu işlediği, bu nedenle cezalandırılması gerektiği anlatıldı. 8 yıla kadar hapsi istenen şirket sahibi Selçuk Özkan'ın ayrıca sanal para birimi Bitcoin üzerinden 250 milyon Euro para topladığı iddia edilmişti. Katılımcısına 1'e 5 kazandıracağını vaat ederek tanıdıklarının da sisteme dahil olması istendiği, toplanan paralar, Malta ve Slovenya'ya gönderildiği iddiasıyla vatandaşların ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.