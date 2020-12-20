Son dakika haberi! Sayıştay 2019 raporunda İBB'nin usulsüzlüklerini sıraladı

İSPARK ÜCRETLER SINIRLARINA UYULMAKSIZIN ÜCRET TARİFELERİ BELİRLENMİŞ

*İdarece pay çoğunluğu kendisinde bulunan İSPARK A.Ş'ye devredilen otoparkların işletilmesinde, otoparklar için mevzuatta belirtilen sınırlara uyulmaksızın ücret tarifeleri belirlenmiştir. Ayrıca parkmetre çalıştırılan yerlerde saat başı en çok 2,5 TL, diğer yerlerde ise saat başı en çok 1,25 TL olması gerekirken, İSPARK AŞ tarafından uygulanan 0-1 saat arası yol üstü park tarifesinin 12 TL'ye kadar çıktığı görülmüştür.

*Yapılan denetim ve incelemelerde; 2019 yılı itibariyle birçok deniz taksinin İstanbul deniz ulaşımında aktif olarak kullanılmasına karşın söz konusu hakların yasal bir zemin olmaksızın kullanıldığı, ayrıca mevzuat hükümleri doğrultusunda, deniz taksilere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre her yıl ruhsat verilmesi ve ücret tahsilatı yapılması gerekirken hiçbir deniz taksinin ruhsatlandırmasının yapılmadığı anlaşılmıştır. Deniz Taksi Çalışma Ruhsatnamesi Bedeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2019 yılı ücret tarifesinde belirlenmesine karşın bu meyanda tahsil edilmiş hiçbir gelir de söz konusu değildir.

*İdare tarafından gerçekleştirilen "2020 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alım İşi" ihalesinde, ihale dokümanının belli bir araç markasının belirli bir modeline yönelik olması ve şartnameye uygun özelliklerde piyasada herhangi bir araç bulunamaması nediyle ihale iptal edilmiş ve pazarlık usulü ile yapılmıştır. Aynı zamanda, 1. grupta yer alan binek araçlar için istenen açılır tavanlı olma özelliğinin hangi kamu hizmeti için istendiği, hangi kamusal hizmetin gerekliliği olduğu anlaşılamamaktadır.