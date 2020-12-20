SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Mutasyona uğrayan virüs 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!

Britanya'da yeni tip Koronavirüs'ün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.