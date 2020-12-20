SON DAKİKA HABERLER: Ege Üniversitesi'ndeki skandalda iğrenç detay! Kuytuda değil açıkta yapmış

BUNLAR MAKUL HAREKETMİŞ

Bu raporun ardından üç profesörden oluşan bir soruşturma komisyonu daha kuruldu. Komisyon, öğrencilerin ifadelerinde geçen iddiaları ve suçlanan hocanın savunmalarını inceledi. Hazırlanan 5 Mayıs 2020 tarihli raporda yer alan suçlamalardan bazıları ve komisyonun değerlendirmeleri şöyle:

Şikâyet: "Beni omuzlarımdan tuttu, geriye çekti. Bel hizamdan beni sıvazlayıp 'Hadi devam et' dedi ve gitti."

Rapor: "Şahit öğrenci teması doğrulamış fakat konuşmayı duymadığını beyan etmiştir. Tarafımızca harekette cinsel kast bulunmadığı, vücut dokunulmazlığının ihlal edilmediği, durumun hayatın makul bir hareketi olduğu kanaati oluşmuş, bu durumda cinsel taciz suçu oluşmadığı kanaatine varılmıştır."

Şikâyet: "Hasta baktığım esnada arkadan bana yaklaşıp saçımı kenara çekti ve kulağıma eğilip fısıltı şeklinde 'Seksi kadın şeyini giysen mi' dedi. Ben de panikle arkama döndüm. Kim olduğuna baktım. Z.E.B. hoca olduğunu gördüm."