Son dakika: Ve korkulan oldu... Avrupa Birliği olağanüstü toplanma kararı aldı!

AVRUPA ÜLKELERİ BİRBİRİ ARDINA YASAK KARARI ALDI

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya ve Hollanda, İngiltere'yle uçuşları durduracaklarını bildirdi. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar günü gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.

İtalya Sağlık bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

Avusturya hükümeti, uçuş yasağının ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

Alman yetkililer, pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları yasakladığını ve yasağın 31 Aralık'a kadar süreceğini bildirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıkladı.

İrlanda hükümeti de, İngiltere'den bu ülkeye olan uçuşlara 48 saatlik bir yasak getirdiklerini duyurdu.

AB ACİL TOPLANIYOR

Avrupa Birliği (AB), nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere pazartesi saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.

İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığından İngiliz basınına yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını "bu hükümetlerinin kendi kararı olarak gördükleri" kaydedildi.

İngiltere Başkakanı Boris Johnson, 5 Kasım-2 Aralık tarihine kadar devam eden karantina ve sonrasında alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının düşmemesinin yüzde 70 daha bulaşıcı olan bir türden kaynaklandığını açıklamıştı.