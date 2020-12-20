SÖZCÜ ve İsmail Saymaz'dan görülmemiş asparagas!

GÖRÜLMEMİŞ ASPARAGAS

Saymaz'ın yalan haberinde de belirttiği gibi, ortaya attığı iddia bugüne kadar görülmüş şey değildi. Yargılama yapan mahkemenin, hükmünü açıklamadan önce, sanıkları peşinen suçlu ilan eden böyle bir yayın yapması söz konu olamazdı. Hukukçular, böyle bir olayın Türk yargısında "ihsas-ı rey" (tarafını belli etme) anlamına geleceğini, böyle bir olay olması durumunda da o mahkeme heyetinin yargılamaya devam edemeyeceğini belirtiyor.