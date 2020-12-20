“Van’da hizmet yok” diyen HDP’li vekile yanıt: İhtiyaç sahiplerine 7 milyonluk destek

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Meclis'te Van'ın sorunlarına ilişkin yaptığı konuşmada, Van belediyelerine kayyum atanmasından bu yana halkın sorunlarına yönelik insan odaklı hiçbir çalışma yapılmadığını iddia etti. Işık'ın HDP'li belediyeler tarafından hiçbir hizmetin yapılmadığı kente kayyum döneminde yapılan yatırımları ve vatandaşlara yapılan hizmetleri görmezden gelmesi pes dedirtti. Van Büyükşehir Belediyesi, Işık'ın iddialarına yanıt olarak sosyal belediyecilik anlamında 2020'de 30 bin ihtiyaç sahibine yaklaşık 7 milyon 940 bin TL maddi destek sağlandığını açıkladı. Salgın döneminde dar gelirli vatandaşların yalnız bırakılmadığı belirtilen açıklamada 2020'de yapılan insan odaklı hizmetler şöyle sıralandı:Tespit edilen 3 bin 248 ihtiyaç sahibi aileye sosyal kart verildi. Sosyal kart ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık olarak 3 milyon TL nakdi yardım sağlandı. Acil ihtiyacı olan ailelere 289 bin 500 TL yardım yapıldı.İpekyolu Caddesi üzerindeki aşevinde kentteki yoksul ve bakıma muhtaç aileler için her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Şimdiye kadar 447 bin 782 aileye yemek ulaştırıldı.Yardıma muhtaç ailelere 6 bin 507 gıda kolisi, 4 bin 300 adet de hijyen kolisi dağıtıldı.Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Van (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önüne kurulan mobil araçlar ile 240 bin kişiye çorba ikram edildi.2017'de hizmete açılan refakatçi misafirhanesi, sağlık hizmeti için kente gelen yüzlerce hasta yakınına yuva oldu. 100 kişi kapasiteli otel konforundaki misafirhanede 4 bin 779 kişi misafir edildi.36 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi. Ayrıca 236 engelli vatandaş düzenli periyotlarla hastane ve fizik tedavi merkezlerine taşınıyor.