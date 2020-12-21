Son dakika: A Haber'den CHP'li Faik Öztrak'ı terleten sorular! Apar topar toplantıyı bitirdi





İBB'NİN ŞEB-İ ARUS SKANDALINA KAÇAMAK CEVAP



CHP Sözcüsü Öztrak, 'İBB'nin düzenlediği sözde Şebi Arus töreninde Türkçe Kur'an okutulması ve kadın semazen çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz' sorusuna "Şunu ifade edeyim; biz bu inanç, yaşam tarzı ve kimliklerin siyasetin malzemesi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bunu hem inanç sahipleri hem de ilgili otoriteler konuşur" şeklinde kaçamak bir cevap verdi.