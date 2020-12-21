‘Çıplak arama’ yalanına görüntülü kanıt

HDPKocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatılarak, cinsel işkence yapıldığına yönelik iddiasının gerçek olmadığı belgelendi. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama yapıldığını yalanlayan görüntüler yayınlandı. Görüntülerde; emniyetin nezarethanesinde 30 kadına hukuka aykırı hiçbir işlem yapılmadığı açıkça görülüyor.Uşak Valisi Funda Kocabıyık da Gergerlioğlu'nun iddiasını yalanlamıştı. Kocabıyık, "Bir kadın vali olarak söylüyorum; HDP milletvekili tarafından defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır..." demişti. Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.