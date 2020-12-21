DSÖ'den son dakika: Acil kullanım yetkisi verildi

HASTALIĞI İYİ TANIDIK

Hastalığı daha iyi tanıdık. Tedavide etkisi olabilecek yeni tecrübeler edindik. Ancak örnek verilen Almanya'da son bir ayda vakaların yaklaşık yüzde 6'sı vefat etmeye başladı. Bu durumda açıklanamayan Türkiye'nin durumu mu yoksa Almanya'nınki midir? 'Bizde hastalık çok, onlarda ölüm çok' demek bir şey ifade etmiyor. Bu tespit durumu açıklamaya yetmiyor.

Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysa ki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz. Biz kendi alt yapımızın kendi hastamızın yükünü karşıladığını biliyor ve bunu yönetiyoruz. Genç nüfus ile durumu açıklamaya çalışmıyoruz. Gençler de hasta oluyor. Gençlerden de kayıplarımız oluyor. Türklerin genetik olarak dayanıklılığını gösteren somut bir veri de yok" ifadelerini kaydetti.