İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’dan İBB’ye Türkçe Kur’an tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 17 Aralık'ta Mevlana'nın ölüm yıldönümünde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Ancak düzenlenen törende peş peşe skandallara imza atıldı. Etkinlikte Mevlevi ayini olarak bilinen zikir kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edildi. Bununla da yetinmeyen İBB yönetimi Kur'an-ı Kerim tilavetini, Ezanı ve Naat-ı Şerifi de Türkçe olarak gerçekleştirdi.





İBB’nin Şeb-i Arus törenine tepki! Şeb-i Arus töreninde Kur’an Türkçe okutuldu | Video

İBB yönetimi tarafından gerçekleştirilen skandal tören sonrası ise hem Mevlevilerden hem de Tarihçi Yazar Murat Bardakçı'dan tepki geldi. Bardakçı 'Bundan sonra sıra İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar açmaya geldi herhalde' diyerek sözlerine devam etti. Ancak Kuran'ın ve Ezan'ın 88 yıl aradan sonra aynı siyasi anlayış tarafından Türkçe okutulmasına tepkiler devam ediyor.





MİLLETİMİZ MÜSAADE ETMEYECEKTİR



Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İBB Başkanı'nın 88 yıl önceki hevesle, Kur'an'ı ve ezanı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir. CHP'nin köhnemiş zihniyetinin İstanbul'da yeniden hortlamasına aziz milletimiz müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.