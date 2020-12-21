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Son dakika: Başkan Erdoğan devreye girmişti! , Türkiye'ye getirildi

İspanya’da rahatsızlanan voleybol başantrenörü hakkında son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Özbey, Türkiye'ye getirildi. Havalimanı'na inen uçakla getirilen Özbey, ambulansla hastaneye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 00:02 Son Güncelleme: 22.12.2020 00:18 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan devreye girmişti! Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Kanarya Adaları Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Özbey'i taşıyan TC-CJB kuyruk tescilli uçak Las Palmas'tan kalkarak yaklaşık 6 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.

Ardından saat 23.00 sıralarında uçak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İspanya’da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey Türkiye'ye getirildi | Video

Özbey kendisini bekleyen 112 Acil Ambulansa alınarak tedavisinin gerçekleştirileceği hastaneye götürüldü.

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Son dakika: Başkan Erdoğan devreye girmişti! Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
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