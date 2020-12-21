Son dakika: Başkan Erdoğan devreye girmişti! Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Kanarya Adaları Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Özbey'i taşıyan TC-CJB kuyruk tescilli uçak Las Palmas'tan kalkarak yaklaşık 6 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.
Ardından saat 23.00 sıralarında uçak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
İspanya’da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey Türkiye'ye getirildi | Video
Özbey kendisini bekleyen 112 Acil Ambulansa alınarak tedavisinin gerçekleştirileceği hastaneye götürüldü.