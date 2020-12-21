SON DAKİKA: Coronavirüs mutasyonu aşıları etkisiz kılabilir mi? Uzman isimden çarpıcı sözler: Sansayonel bir durum

"BU MUTASYON ÇOKTAN DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE YAYILMIŞTIR"

"Bu 3 mutasyon bizi korkutuyor ama bir mutasyon daha var, ilginç olan. Bir stop kolonu" diyen Kaan Yılancıoğlu,"Bu bölge virüsün bağışıklığı kandırabilmesi için kullandığı bir yer ama burada bir mutasyon geçirmiş. Bu virüsün aleyhine bir mutasyon. Daha önce Singapur'da da böyle bir mutasyon oldu. 300 kadar bölge silinmişti ve silinme sonucunca virüs ortadan kalkmıştı. Yani bu virüsün aleyhine. "Bağışıklık sistemini kandırabilir mi? Bu da bizim lehimize bir mutasyon olabilir. Her ne kadar felaket senaryoları olsa da, lehimize olabilecek bir mutasyon da buralarda oluyor" şeklinde konuştu.

Mutasyonların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılancıoğlu, şöyle devam etti:

"Kliniğe yansıyıp yansımayacağını, yaş gruplarının değişip değişmeyeceğini ya da hastalığın daha ağır seyredip seyretmeyeceğini, aşıyı etkileyip etkilemeyeceğini bu klinik çalışmalar gösterecek. O sebepten, heyecan yapacak bir durum yok. İnsanlar bunu 'Dün fark ettik, bugün önlem alıyoruz, yarın önleyeceğiz' gibi düşünebilir. Öyle bir durum yok. Bu mutasyonlar zaten Kasım ayında muhtemelen gösterilmişti. Aralık ayında artışa geçti ve sonunda da bu noktaya geldi. Yani çok önceden var olan bir mutasyondu bu. Londra'yı izole etmenin falan çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu çoktan dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış olduğu muhtemel bir mutasyon. Ama diğer ülkelerde İngiltere'deki kadar günü gününe mutasyonlar çalışılıp araştırılmadığı için bilmiyoruz"