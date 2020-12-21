Son dakika: Gaybubet evlerine baskın 6 kişi gözaltında

Bursa'da Fettullahçı Terör örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik belirlenen bazı adreslere baskın yapıldı. Aralarında FETÖ okullarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları kapsamında örgütün tespit edilen gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Merkez ve 4 farklı ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 6 örgüt üyesi şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün örgüte ait faaliyet gösteren FETÖ eğitim kurumlarında çalıştığı, 1'inin öğretmenlik, 2'sinin ise memuriyetten ihraç edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürülerek sorguya alındı.

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